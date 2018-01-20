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Terör örgütünün finans kaynağına yönelik operasyon

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynağına yönelik operasyonda 101 kilo 500 gram baz morfin ele geçirildi

Terör örgütünün finans kaynağına yönelik operasyon

 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada 101 kilo 500 gram baz morfin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Yüksekova ilçesi Güçlü köyü Duraklı mezrasında şüphe üzerine bir araçta arama yapan güvenlik güçleri, eroin yapımında kullanılan 101 kilo 500 gram baz morfin maddesi ele geçirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #terör operasyonu #morfin #Hakkari
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