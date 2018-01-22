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Terör propagandası yapan 4 kişiye yakalama kararı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi

Terör propagandası yapan 4 kişiye yakalama kararı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Bingöl'de Türkiye sınırları ve bölgede güvenliği sağlamak amacıyla, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından, sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.





 


Kaynak: AA
Etiketler; #Gerçeğe aykırı Paylaşımlar #bingöl
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