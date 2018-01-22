Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.



Alınan bilgiye göre, Bingöl'de Türkiye sınırları ve bölgede güvenliği sağlamak amacıyla, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından, sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.











