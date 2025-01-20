Terör soruşturmasında 9 gözaltı
Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
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Van'da terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla çalışmalar devam ediyor.
12-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 PKK/KCK, 1 FETÖ ve 1 dini istismar eden terör örgütüne bağlı şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.