Teröre geçit yok! Mersinde PKK, DEAŞ ve FETÖ operasyonu

Mersin'de terör örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda silahlı terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ hedef alındı. Yapılan operasyon sonucu bu örgütlerle bağı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

PKK, DEAŞ VE FETÖ'YE GEÇİT VERİLMEDİ

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, FETÖ/PDY VE PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 4 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere dron ile özel harekat polislerinin desteğiyle şafak operasyonu düzenlendi. DEAŞ'la bağlantılı S.K., FETÖ/PDY'ye maddi destek sağlayan A.F.K. ile PKK/KCK ile bağlantısı olan R.E. ve L.O.'yu gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.