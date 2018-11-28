Batman'da bir eve düzenlenen operasyonda, çatışma çıktı, 1 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Teröristin, evde bulunan 4 yaşındaki çocuğu rehin aldığı ortaya çıktı. Operasyon sırasında yaralanan polis memuru da hastanede şehit oldu.

Batman'da saldırı hazırlığında olan 1 PKK'lının yakalanması için Hilal Mahallesi'nde bir eve operasyon yapıldı.



Operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Terörist, evde bulunan 4 yaşındaki bir çocuğu rehin alarak kendisine siper yaptı.



Polis memurları çocuğa zarar gelmemesi için büyük çaba harcadı. Çocuk yara almadan kurtarıldı. Terörist çatışmada etkisiz hale getirildi.



Operasyonda sırasında yaralanan bir polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu. O polis memurunun çocuğu kurtarmak için büyük özveri gösterdiği öğrenildi.



ulusal.com.tr