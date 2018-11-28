banner999
"Çalışanları bol tatilli bir yıl bekliyor"
ByLock operasyonu: Yakalananlar var
ByLock operasyonu: Yakalananlar var
KPSS ön lisans sonuçları açıklandı
KPSS ön lisans sonuçları açıklandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi belli oldu

Terörist çatışmada 4 yaşındaki çocuğu rehin aldı

Batman'da bir eve düzenlenen operasyonda, çatışma çıktı, 1 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Teröristin, evde bulunan 4 yaşındaki çocuğu rehin aldığı ortaya çıktı. Operasyon sırasında yaralanan polis memuru da hastanede şehit oldu.

Terörist çatışmada 4 yaşındaki çocuğu rehin aldı

Batman'da saldırı hazırlığında olan 1 PKK'lının yakalanması için Hilal Mahallesi'nde bir eve operasyon yapıldı.

Operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Terörist, evde bulunan 4 yaşındaki bir çocuğu rehin alarak kendisine siper yaptı.

Polis memurları çocuğa zarar gelmemesi için büyük çaba harcadı. Çocuk yara almadan kurtarıldı. Terörist çatışmada etkisiz hale getirildi.

Operasyonda sırasında yaralanan bir polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu. O polis memurunun çocuğu kurtarmak için büyük özveri gösterdiği öğrenildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #batman #pkk #terörist
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.