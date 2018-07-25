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Terörle mücadele düzenlemesi

Terörle Mücadele Düzenlemesi Teklifi mecliste görüşülmeye devam ediyor. Teklifin ikinci bölümünde yer alan 14 madde daha kabul edildi.

Terörle mücadele düzenlemesi
TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan 14 madde kabul edildi. 

Kabul edilen maddelere göre askeri mahallerde arama ve el koyma işlemleri cumhuriyet savcısının nezaretinde askeri makamların katılımıyla adli kolluk görevlileri tarafından yerine getirilecek.

Kabul edilen bir diğer düzenlemeye göre kamu görevinden çıkarılan asker kişilerin askeri rütbeleri, mahkeme kararı aranmaksızın karar tarihinden geçerli olmak üzere geri alınacak.

Terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği ya da bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay ile Danıştay daire başkanı ve üyeleri, hakim ve savcılar, askeri hakimler ve Sayıştay mensuplarının kurumlarınca meslekten çıkarılmalarına karar verilecek.

Görevden uzaklaştırılanlar veya görevlerine son verilenlerin, silah ruhsatları ve pasaportları iptal edilecek ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecek. Görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek.
Etiketler; #terörle mücadele
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