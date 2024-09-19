Terörle mücadelede çarpıcı rakamlar: 35 bin operasyon, 825 terörist etkisiz!

Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tüm terör unsurlarına karşı toplamda 35 bin 428 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 825 terörist etkisiz hale getirildi ve 70 terör eylemi engellendi" dedi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Terörle mücadelede çarpıcı rakamlar: 35 bin operasyon, 825 terörist etkisiz!
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Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen "Huzur ve Güvenlik Toplantısı"nda, 1 Ocak - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarla ilgili bilgilendirme yaptı. Yerlikaya, bölücü terör örgütleri, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik 35 bin 428 operasyon yapıldığını belirtti.

Operasyonlar sonucunda 825 teröristin etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, 70 terör eyleminin engellendiğini, Diyarbakır'da ise terör örgütlerine karşı 3 bin 671 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 835 şüphelinin gözaltına alındığını ve 62'sinin tutuklandığını ifade etti.

10 Organize Suç Çetesi Çökertildi

Organize suç örgütlerine yönelik olarak ise 911 operasyon düzenlendiğini belirten Yerlikaya, "Bu operasyonlarda 6 bin 441 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 2 bin 834'ü tutuklandı ve bin 322'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Çökertilen organize suç örgütlerinden el konulan mal varlıklarının değeri 36 milyar lirayı buldu. Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda ise 170 şüpheli gözaltına alınırken, 66'sı tutuklandı" dedi. Yerlikaya, toplamda 10 organize suç çetesinin çökertildiğini belirtti.

Uyuşturucuyla Mücadelede Büyük Başarı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, ülke genelinde 30 bin 863 operasyon yapıldığını aktaran Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda 50 bin 132 şüphelinin gözaltına alındığını, 21 bin 654'ünün tutuklandığını belirtti. Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 2 bin 514 operasyon düzenlenirken, 503 şüphelinin tutuklandığını ekledi.

Göçmen Kaçakçılığına Darbe

Yerlikaya, Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına karşı 4 bin 843 operasyon yapıldığını ve bu operasyonlarda 8 bin 61 kişinin yakalandığını, bunlardan 2 bin 824'ünün tutuklandığını ifade etti. Diyarbakır'da ise 12 operasyon gerçekleştirilmiş ve 33 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanarak 19'u tutuklanmıştır.

Suç Aydınlatma Oranlarında Yüksek Başarı

Türkiye genelinde 'asayiş' suçlarında aydınlatma oranının yüzde 94,6 olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da ise bu oranın yüzde 89,8 olduğunu söyledi. Mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatılma oranının ülke genelinde yüzde 78, Diyarbakır'da yüzde 76,1 olduğunu; kişilere karşı işlenen suçlarda ise Türkiye genelinde yüzde 97,7, Diyarbakır'da yüzde 93,5 aydınlatma oranına ulaşıldığını ifade etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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