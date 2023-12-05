Terörle Mücadelede Son Durum
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Ankara Medya 180 Buluşması’nda” medya ve basın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Yerlikaya buluşmada FETÖ ve PKK’yla mücadeledeki son verileri aktardı. Yerlikaya, son dönemde suç örgütlerine yapılan ve sayıca dikkat çeken operasyonları da ele aldı.
İçişleri Bakanlığı terörle mücadele verilerini paylaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da yapılan toplantıda konuştu.
Gazetecilerle bir araya gelen Bakan Yerlikaya, fenomenlerin de içinde yer aldığı suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili de bilgi verdi.
Zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını belirten Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede NARVAS projesinin önemini ele aldı.
Yerlikaya, kadına şiddete karşı oluşturulmuş KADES uygulaması üzerinden de 968 bin 744 ihbarın ulaştığını belirtti.