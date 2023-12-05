Terörle Mücadelede Son Durum

İçişleri Bakanlığı terörle mücadele verilerini paylaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da yapılan toplantıda konuştu.



Gazetecilerle bir araya gelen Bakan Yerlikaya, fenomenlerin de içinde yer aldığı suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili de bilgi verdi.



Zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını belirten Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede NARVAS projesinin önemini ele aldı.



Yerlikaya, kadına şiddete karşı oluşturulmuş KADES uygulaması üzerinden de 968 bin 744 ihbarın ulaştığını belirtti.



