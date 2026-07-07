"Ters baktın" tartışması cinayetle bitmişti! Mahkemede akılalmaz ''elektrik kesintisi'' savunması

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Yasin Emre Solmaz'ın "ters baktın" tartışması sonrası bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayla ilgili davada savcı mütalaasını açıkladı. Tutuklu iki sanık hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
"Ters baktın" tartışması cinayetle bitmişti! Mahkemede akılalmaz ''elektrik kesintisi'' savunması
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26 Ocak tarihinde Sapanca ilçesinde Yasin Emre Solmaz (23) ile K.Y.Y. (19) ve E.Y. (20) arasında "ters baktın" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen kavgada K.Y.Y., Yasin Emre Solmaz'ı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Solmaz olay sonucunda hayatını kaybederken, polis ekipleri cinayetle ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında K.Y.Y., E.Y. ile olaya karıştığı değerlendirilen A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. isimli toplam 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden K.Y.Y. ve E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi; A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HTS KAYITLARI MAHKEMEDE KRİZ YARATTI

Cinayete ilişkin davanın ikinci celsesi Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar E.Y. ve K.Y.Y., taraf avukatları ve maktul Yasin Emre Solmaz'ın ailesi hazır bulundu. Müşteki avukatı, sanığın HTS kayıtlarında yoğun internet kullanım trafiği tespit edildiğini belirterek, olayda elinden yaralanan mağdur M.K.'nin, maktulün yakını H.S.'ye "Kavga etmek için geliyorlar, kalabalık bir grup var" biçiminde mesaj gönderdiğini mahkemeye sundu.

Söz alan avukat ayrıca tanık A.İ.D.'nin verdiği ifadelere dikkat çekti. Tanık A.İ.D.'nin hem soruşturma aşamasında hem de yeminli mahkeme beyanında sanık K.Y.Y. ile hiçbir şekilde haberleşmediğini, tesadüfi bir şekilde karşılaştıklarını ve sadece hastaneye gitmek için önlerindeki aracı izlediğini iddia ettiğini hatırlattı. Ancak dava dosyasına giren HTS incelemelerinde bu ikilinin birden çok kez iletişim kurduğunun belirlendiğini vurgulayan avukat, tanık A.İ.D. hakkında "yalan beyanda bulunmak" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

SAVCIDAN İKİ SANIĞA MÜEBBET TALEBİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar E.Y. ve K.Y.Y.'nin "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanık K.Y.Y. hakkında "basit yaralama" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut tutukluluk durumlarının sürmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

"KENDİ ARACIMIN CAMINA YUMRUK ATTIM"

Davanın ilk celsesinde savunma yapan E.Y., maktulü simaen tanıdığını ve aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını ifade etmişti. Olay günü bir miktar alkol aldıklarını söyleyen E.Y., konuşmaları sırasında maktulün kendisine dik dik baktığını fark ettiğini, neden öyle baktığını sorması üzerine tartışma çıktığını ve darbedildiğini anlattı.

Kavga ayrıldıktan sonra sinirlenerek kendi aracının camına yumruk attığını belirten E.Y., elindeki kanama nedeniyle hastaneye gittiklerini düşündüğünü ancak K.Y.Y.'nin aracı ikinci olayın yaşandığı yere sürdüğünü savundu. Olay yerine vardıklarında kavga etmek için gelmediklerini söylediklerini iddia eden E.Y., yaşanan hareketlilik sırasında ne olduğunu anlayamadığını, kimsede bıçak görmediğini ve yaralanmayı olaydan sonra öğrendiğini beyan etti. E.Y., K.Y.Y.'nin tehdit içerikli sözler söylediğini duymadığını ifade ederek tahliyesini ve beraatini talep etti.

"ELEKTRİK KESİNTİLERİ NEDENİYLE BIÇAK TAŞIYORDUM"

İlk tartışmada yer almadığını öne süren K.Y.Y. ise ilk celsedeki savunmasında, maktulle arasında husumet olmadığını ve ikinci olay öncesinde yaralanan arkadaşı E.Y.'yi hastaneye götürmek için yola çıktıklarını söyledi. Daha sonra hastaneye gitmekten vazgeçtiklerini ve yaşanan tartışmayı konuşarak çözmek amacıyla taraflarla buluşmak istediğini ifade etti.

Yanındaki bıçağı elektrik kesintileri nedeniyle taşıdığını ve bunun olayla ilgisi olmadığını savunan K.Y.Y., olay yerine sadece konuşmak için gittiklerini ancak maktulün saldırgan davrandığını öne sürdü. Maktulün elini beline atarak üzerine koştuğunu ve silah taşıdığını düşündüğünü iddia eden K.Y.Y., "yaklaşma" diyerek bıçağı salladığını, öldürme kastıyla hareket etmediğini ve maktulü hedef almadığını söyledi. Yaralanmanın gerçekleştiğini fark etmediğini ve olay sonrasında bıçağı dereye attığını belirten sanık, kimseye tehditte bulunmadığını savunarak suçlamaları reddetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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