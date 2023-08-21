Ters yönde giden araç sürücüsü uyarıları dinlemedi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ters yönde hızla giderek trafiği tehlikeye düşüren otomobilin sürücüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ters yönde giden araç sürücüsü uyarıları dinlemedi
trafiği tehlikeye düşürdü
Editör: Süleyman Daban
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Adnan Menderes Bulvarı’nda otomobiliyle ters yönde hızla giden sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü. Karabük yönüne ters yönde ilerleyen sürücüyü görenler, korna çalarak ve selektör yaparak uyarıda bulunmaya çalıştı. Bir motosikletin arkasında yolculuk yapan kişi de kendisini bağırarak uyarmaya çalıştı. Ancak, uyarılara aldırış etmeyen sürücü, ters yönde ilerlemeye devam etti. Karşıdan gelen sürücüler hızını azaltarak çarpışmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise motosikletlinin arkasındaki kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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