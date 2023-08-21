Ters yönde giden araç sürücüsü uyarıları dinlemedi

Adnan Menderes Bulvarı’nda otomobiliyle ters yönde hızla giden sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü. Karabük yönüne ters yönde ilerleyen sürücüyü görenler, korna çalarak ve selektör yaparak uyarıda bulunmaya çalıştı. Bir motosikletin arkasında yolculuk yapan kişi de kendisini bağırarak uyarmaya çalıştı. Ancak, uyarılara aldırış etmeyen sürücü, ters yönde ilerlemeye devam etti. Karşıdan gelen sürücüler hızını azaltarak çarpışmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise motosikletlinin arkasındaki kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.