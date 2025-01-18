Ters yönde giden otomobil faciaya neden oldu! Ölü ve yaralılar var
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde ters yönde giden otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Kaymaz Mahallesi yakınları oldu.
Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünde ters şeritten seyreden Burak Ertek idaresindeki otomobil, Ankara'dan Eskişehir'e gelen S.K. yönetimindeki başka bir otomobille çarpıştı.
Kazada, ters yönde ilerleyen aracın sürücüsü Burak Ertek olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer otomobilin sürücüsü S.K, eşi F.K, çocukları E.K. ve B.K. ise yaralandı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri tarafından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.K. ile eşi F.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı