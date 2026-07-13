Ters yöne girip genç mühendisi hayattan koparmıştı: Mahkemede "Frenim patladı" dedi, rapor gerçeği ortaya çıkardı!

15 Mayıs 2026 tarihinde Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Şirinyer Sokak'ta meydana gelen kazanın adli süreci başladı. 48 yaşındaki Emine Arslan yönetimindeki 26 EJ 341 plakalı otomobil, ters istikamette ilerleyerek Şirinyer Sokak'a girmiş, yol kenarındaki banketleri ve trafik levhasını devirdikten sonra köşede bekleyen Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu 35 yaşındaki Gökçe Kurtulmuş'a çarpmıştı. Kurtulmuş kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü Arslan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olaya ilişkin davanın ilk duruşması Eskişehir 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Oturuma tutuklu sanık Emine Arslan, Gökçe Kurtulmuş’un annesi Türkan Uzcan ve taraf avukatları katıldı.

"İNSANLARA ÇARPMAMAK İÇİN DİREĞE ÇARPAYIM DİYE KARAR VERDİM"

Duruşmada söz alan sanık Emine Arslan, aracının arızalandığını ve frenlerinin tutmadığını öne sürdü. Olay sabahı kocasını tren garına bıraktığını belirten Arslan, mahkemedeki savunmasında şu ifadeleri kullandı:"Olayın olduğu sabah eşimi tren garına bırakmıştım. Oturduğumuz Karabayır Mahallesi çok buz olur. Araba altımdan kayar gibi oldu ve aracımda yakıt bitme sensörü gibi bir ışık yandı. Eşime bırakıp evime tekrar döndüm. Çarşıda işim vardı. Tekrar aracın lambası yanarsa aracı almayayım diye düşündüm fakat yanmadı. Aracımla çarşıya gittim. Şair Fuzuli’deki otoparka aracımı bıraktım, işlerimi hallettikten sonra aracımı aldım. Ben bu otoparkı çok sık kullanırım. Hep aynı yönden çıkarım, bu yüzden her zaman yaptığım gibi ters yönden ana yola çıkacaktım. Sağa döndükten sonra arabamda tuhaf sesler çıktı, duracak gibi oldu. Aniden hızlandı. Hiçbir şekilde yavaşlatamadım. Normalde sağa dönecekken yolun karşısına geçtim. Yolun karşısındaki ters yöne bilerek girmedim, arabamın freni tutmadığı için geçtim. Bu sırada direksiyonum da kilitlenmişti. İnsanlara çarpmaktan korktum, bağırmaya başladım. İnsanlara çarpmamak için duvara ya da direğe çarpayım diye karar verdim ve karşıdaki direğe çarptım. Müteveffayı hiç görmedim. Olay sebebiyle çok üzgünüm. Müştekilerin bir zararı varsa gidermek istiyorum."

BİLİRKİŞİ RAPORU SANIĞI YALANLADI: HİÇ FRENE BASMAMIŞ

Sanığın mekanik arıza iddiası, mahkemeye sunulan bilirkişi raporuyla çelişti. Duruşmada okunan rapora ilişkin tutanakta şu tespitler yer aldı: "Müşteki vekillerinin beyanına göre bilirkişi raporları sanığı yalanlamaktadır. Raporda; sanığın iddia ettiğinin aksine araçta herhangi bir arıza ışığının yanmadığı, direksiyonun kilitli olmadığı ve olay anında sanığın frene hiç basmadığı tespit edilmiştir"

Müşteki avukatları, rapor bulgularına dayanarak sanığın yoğun bir caddeye hızla ve ters yönden girdiğini, bu nedenle eylemin "Taksirle Öldürme" kapsamından çıkarılması gerektiğini vurguladı. Avukatlar, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngören "Olası Kastla Adam Öldürme" suçundan yargılanmasını talep etti. Talepleri ve raporları değerlendiren mahkeme heyeti, sanık Emine Arslan'a ceza artırımı gerektiren TCK 22/3 maddesindeki "bilinçli taksir" suçlaması uyarınca ek savunma hakkı tanıdı.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 17 Temmuz 2026 tarihine erteledi.

Adliye çıkışında sürece dair açıklamalarda bulunan Gökçe Kurtulmuş’un avukatı Mürrüvvet Beyaz, hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi: "15 Mayıs 2026 tarihinde müvekkilimizin kızı Gökçe Kurtulmuş, yaya kaldırımında yürürken elim bir kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir. Henüz 35 yaşında olan Gökçe Kurtulmuş'un bu vefatı aileyi, yakınlarını ve tüm Eskişehir halkını son derece sarsmış ve üzmüştür. Bugün bu yargılamanın ilk duruşması görüldü ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Biz davamıza devam ediyoruz. Sanığın en ağır cezayı alması için gerekli mücadelemizi sürdüreceğiz"

Kızını kaybetmenin acısını yaşayan anne Türkan Uzcan ise yetkililerden adalet beklediğini vurgulayarak, "Sağlam bıraktığım kızım Gökçe Kurtulmuş'un cenazesine gelmiş oldum. Trafikte en güvenilir yer olan yaya kaldırımında pisi pisine ölmesinin karşılığını, yani adaletin yerini bulmasını istiyorum. Artık kimse parçalanarak ölmesin" dedi.