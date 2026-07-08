Tersanede korku dolu anlar! Yabancı bayraklı kargo gemisinde patlama

Tersaneler Bölgesi'nde yer alan Hicri Ercili Tersanesi'nde bakım ve onarım çalışmaları yürütülen kargo gemisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı şiddetli bir olay meydana geldi. Yabancı bayraklı Martenitsa isimli geminin makine dairesinde bulunan bir tank aniden patladı.

Meydana gelen olayın ardından tersanede yetkililere acil durum ihbarında bulunuldu.

ALEVLER KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Yapılan ihbarın hemen ardından bölgeye hızla itfaiye, AFAD, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye erleri, patlamanın etkisiyle başlayan yangına müdahale etti. Yürütülen çalışmalar sonucunda alevler tamamen söndürüldü. Sağlık ekiplerinin sahada yaptığı kontrollerde, olayın ardından herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve kimsenin yaralanmadığı kayıtlara geçti.

Yangının söndürülmesi ve bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, olayın çıkış noktasına yönelik incelemelere geçildi. Tankta meydana gelen patlamanın nedenini ortaya çıkarmak amacıyla yetkililer tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.