Tersanede silahlı saldırı: Mühendis, üretim müdürüne kurşun yağdırdı

Olay, Altınova ilçesi Hersek Mahallesi Hakkı Kan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Cemre-1 Tersanesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Tersanede mühendis olarak çalışan 30 yaşındaki Mete A., henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 41 yaşındaki üretim müdürü Engin Y.'ye tabancayla ateş etmeye başladı.

BACAKLARINA 6 KURŞUN İSABET ETTİ

Saldırı sonucu Engin Y., bacaklarına isabet eden 6 kurşunla yere yığıldı. Çevredeki çalışanların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı müdür ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Engin Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Üretim müdürünü vurduktan sonra hızla tersaneden uzaklaşan şüpheli Mete A.'nın yakalanması için polis ekiplerince geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Emniyet güçlerinin firari şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, adli makamlarca olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.