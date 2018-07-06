"Halil İbrahim sofrası ve bereketi" ile özdeşleşen Şanlıurfa yemekleri, hem göze hem damağa hitap ediyor. Onlardan biri de hiç şüphesiz lahmacun.

Hamuru ince, çıtır çıtır, bir de limon eklenince tadına doyum olmuyor.



Şanlıurfa, zengin mutfağıfla kültür mirasıyla adından söz ettiriyor. Kente özgü 17 yemek çeşidi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Onlardan biri lezzetiyle midelere, görüntüsüyle göze hitap eden lahmacun.



Tarihi kentte usta ellerde şekillenen lahmacunun kendine has bir lezzeti var. Vazgeçilmezi ise isot.



Ustası iyi lahmacun nasıl yapılırıi incelikleriyle anlattı.



Mahallelerdeki taş fırınların yanı sıra kentteki çok sayıda restoranda pişirilen lahmacun, düğün ve taziye gibi günlerde de tercih ediliyor.



Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, tescil çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.



Şanlıurfa Lokantacı, Köfteci ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kaçak'ın da vatandaşlara çağrısı var.



ulusal.com.tr