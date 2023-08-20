Tesettürlü kadına otobüste çirkin saldırı! Kocaeli'nde utandıran anlar

Kocaeli'de seyir halindeki otobüste bir kadın, tesettürlü yolcuyu, "Burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git" diyerek rahatsız etti. Çirkin olaya kayıtsız kalmayan diğer yolcular ise "Başı kapalıysa kapalı, peçesi varsa var. Terbiyesizlik yapma", "Kim peçesini alıp gidecek? Burası Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nde istediğimiz gibi yaşarız. Anladın mı?" sözleriyle tepki gösterdi.



Olay, dün Kocaeli Umuttepe'ye seyir halinde olan bir otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın, önünde oturan tesettürlü yolcuya sözlü tacizde bulundu.

Tesettürlü yolcuyu rahatsız eden kadın:

- Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git!

Olaya şahit olan bir yolcu:

- Abla terbiyesizlik yapma. Polis çağırttırma bize burada. Sesini kes otur. Başı kapalıysa kapalı, peçesi varsa var. Terbiyesizlik yapma. 12 yıl askerlik yaptım ben bu ülkede. Sen ne yaptın? Benim de annemin başı kapalı. Ne anlatıyorsun.

O anları kayda alan bir kadın yolcunun da: