Teslim edilmeyen evler can aldı! Yozgat’ta kooperatif kavgasında 2 kişi öldü

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, kooperatif evlerinin teslim edilmediği gerekçesiyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, 2018 yılında yapımına başlanan kooperatif evlerinin teslim edilmediğini öne süren mağdurlar ile kooperatifin eski başkanının yakınları bir araya geldi.

Görüşme kısa sürede kavgaya dönüştü. Kesici aletlerin kullanıldığı olayda Cesur Arslan ve Kenan Kızıl yaşamını yitirdi.

Yaralanan E.Y. ve T.K., sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Cesur Arslan’ın, daha önce yaptığı açıklamada “2018 yılında yapımına başlanan evlerin teslim edilmediği için mağdur olduklarını” dile getirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.