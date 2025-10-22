Teslim edilmeyen evler can aldı! Yozgat’ta kooperatif kavgasında 2 kişi öldü

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kooperatif evlerinin teslim edilmediği gerekçesiyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Teslim edilmeyen evler can aldı! Yozgat’ta kooperatif kavgasında 2 kişi öldü
Yayınlanma:

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, kooperatif evlerinin teslim edilmediği gerekçesiyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, 2018 yılında yapımına başlanan kooperatif evlerinin teslim edilmediğini öne süren mağdurlar ile kooperatifin eski başkanının yakınları bir araya geldi.
Görüşme kısa sürede kavgaya dönüştü. Kesici aletlerin kullanıldığı olayda Cesur Arslan ve Kenan Kızıl yaşamını yitirdi.

Yaralanan E.Y. ve T.K., sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Cesur Arslan’ın, daha önce yaptığı açıklamada “2018 yılında yapımına başlanan evlerin teslim edilmediği için mağdur olduklarını” dile getirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Sahte raporla devletten “engelli aylığı” aldılar! 3 kişi yakalandıSahte raporla devletten “engelli aylığı” aldılar! 3 kişi yakalandıYurt
Şantiye'de dehşet! Annesini yaraladı, iş arkadaşını öldürdüŞantiye'de dehşet! Annesini yaraladı, iş arkadaşını öldürdüYurt
İstanbul’da yarın elektrikler kesilecek! 23 Ekim kesinti listesi ilçelere göre açıklandıİstanbul’da yarın elektrikler kesilecek! 23 Ekim kesinti listesi ilçelere göre açıklandıElektrik Kesintisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kooperatif
Günün Manşetleri
Sayıştay’a yeni üyeler belli oldu!
Sosyal medya kullanımı için yeni düzenleme
İşte sürücüleri bekleyen rekor cezalar!
Eski başkan yardımcısı "kayıt dışı araçları" tek tek anlattı!
5 bin 503 firmaya 9 ayda 8,8 milyar lira!
81 ilde denetim! Yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı
200’ün üzerinde personel ifadeye çağrıldı
Türk askerinin Lübnan'da görev süresi 2 yıl uzatıldı
AK Parti ve CHP’li belediyeler dosyada
“Narkokapan Mersin” operasyonunda 3 örgüt çökertildi
Çok Okunanlar
Eşref Rüya 19. bölüm KANAL D CANLI İZLE! Eşref Rüya son bölüm full HD izle Eşref Rüya 19. bölüm KANAL D CANLI İZLE! Eşref Rüya son bölüm full HD izle
İstanbul’da yarın elektrikler kesilecek! İstanbul’da yarın elektrikler kesilecek!
Altın düşüşte! Dev banka "al" tavsiyesini çekti, uzmanlar kritik seviyeyi işaret etti! Altın düşüşte! Dev banka "al" tavsiyesini çekti, uzmanlar kritik seviyeyi işaret etti!
12 yılın en sert düşüşü yaşandı... 12 yılın en sert düşüşü yaşandı...
Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı