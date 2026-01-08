Tetiği ağaç dalı çekti: Eski milli sporcu kendi tüfeğiyle sırtından vuruldu

İzmir'in Tire ilçesinde domuz avına çıkan eski milli sporcu Sabri Kılıç, eşine az rastlanır bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Sarp arazide ilerlerken sırtındaki tüfeğin ateş alması, Türk spor camiasını yasa boğdu.

Olay, Tire ilçesine bağlı Hasan Çavuşlar Mahallesi kırsalında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, geçmişte Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu zıpkınla balık avı milli takımında yer alan 45 yaşındaki Sabri Kılıç, domuz avı için araziye çıktı. Kılıç, makilik ve sık bitki örtüsüyle kaplı alanda geçiş yaptığı sırada talihsiz bir kaza yaşandı.

TÜFEK DALA TAKILDI

Eski milli sporcunun sırtında asılı vaziyette duran av tüfeği, yürüyüş esnasında bir ağaç dalına takıldı. Temas sonucu kazara ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Kılıç'ın sırtına isabet etti. Ağır yaralanan sporcu olduğu yere yığıldı.

Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde Sabri Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından Kılıç’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

