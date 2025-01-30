Tetkiksiz serum, ölümle sonuçlandı: Diploması iptal edilen doktor şüphesi!

13 Ocak’ta, Afyonkarahisar’daki özel bir kliniğe grip şikayetiyle başvuran mobilya sektöründe çalışan, 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan, burada herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlanarak tedavi edildi.

Ancak serumun bitmesine yakın nefes darlığı çekmeye başlayan Gündoğan fenalaştı. Yanında bulunan refakatçisinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramasıyla olay yerine ambulans sevk edildi. Yoğun bakımda 20 saat yaşam mücadelesi veren Gündoğan hayatını kaybetti.

DİPLOMASI İPTAL EDİLEN DOKTORUN KLİNİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından kliniğin geçmişiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Kliniğin ortaklarından birinin, 2022 yılında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde görev yaparken bir iş insanının alkollü trafik kazası sonrası kan testini değiştirdiği gerekçesiyle yargılanan Mert B. olduğu öne sürüldü. Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 sanık arasında yer alan Mert B., mahkeme kararıyla doktorluk diplomasını kaybetmişti.

MAHKEME KARARI SONRASI KLİNİK AÇTI

Diploması iptal edildikten sonra devlet hastanesinden ilişiği kesilen Mert B.’nin, daha sonra başka bir doktorla birlikte sarı serum faciasının yaşandığı kliniği açtığı iddia edildi. Mahkeme kararıyla doktorluk yetkisini kaybetmesine rağmen, İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan şikayetler üzerine isminin klinik tabelasından kaldırıldığı ancak klinikte çalışmaya devam ettiği öne sürüldü.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.