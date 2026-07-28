Teyzesini öldürmeden önce yapay zekâya bunları sormuş! İddianameden kan donduran detaylar

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile İnci Çalışkan'ın 'tasarlayarak kasten öldürme', 'yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından cezalandırılması istendi. Savcılık, şüpheli hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Yargılama süreci, 3 Kasım tarihinde saat 09.30'da Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşma ile başlayacak.

CİNAYET ÖNCESİ YAPAY ZEKADA ARAMA YAPMIŞ

İnci Çalışkan'ın olay öncesinde yapay zekâ üzerinden "Biber gazı", "Karna bıçak çabuk öldürür mü?", "Adli tıp ders notları", "İz bırakmadan adam öldürme yolları", "Altın piyasası" ve "Bayıltıcı iğne" konularında aramalar yaptığı tespit edildi. Şüphelinin olay günü cep telefonuyla yaptığı görüşmeler ve cinayetin ardından altın bozdurduğuna ilişkin bulgular da dosyada yer aldı.

Binnaz Eriş'in evinde yapılan olay yeri inceleme çalışmalarında kapıda herhangi bir zorlama izine rastlanmadı. İkamet içindeki dolap ve eşyaların dağıtıldığı, cüzdan ve çantaların karıştırıldığı tutanaklara geçirildi. Evde kahve içildiği değerlendirilen iki adet kahve fincanı bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda ise İnci Çalışkan'ın adrese taksiyle geldiği, içeride bir süre kaldıktan sonra evden ayrıldığı belirlendi.

EVİNDEN KANLI BIÇAK VE DÖVİZ ÇIKTI

Soruşturma kapsamında İnci Çalışkan'ın adresinde arama gerçekleştirildi. Ekiplerin aramalarında kanlı bıçak, tornavida, yeni yıkanmış çamaşırlar ve kanlı tülbent ile birlikte 340 dolar ve 40 euro ele geçirildi. Kriminal laboratuvarda incelenen bıçağın üzerinde Binnaz Eriş'e ait kan örnekleri tespit edildi. Maktulün evinin mutfağında bulunan beyaz el havlusunda da İnci Çalışkan'a ait DNA örneklerine ulaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Cinayet ve kundaklama olayı, Ocak 2026'da Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartman dairesinde çıkan yangına müdahale eden ekipler, evdeki Binnaz Eriş'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yangın raporunda alevlerin kasten çıkarıldığı değerlendirmesi yapıldı. Raporda yangının hem yatak odasında hem de oturma odasında ayrı noktalarda başlatıldığı saptandı. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası ve delil incelemeleri neticesinde, cinayetin hemen ardından delilleri yok etmek amacıyla yangın çıkarıldığı değerlendirildi. Soruşturma kapsamında öldürülen Eriş'in yeğeni İnci Çalışkan ile Ö.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.