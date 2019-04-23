Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için 35 ilde meydanlara indi.

İzmir’den Gaziantep’e, Edirne’den Sivas’a şehir meydanlarında basın açıklamaları düzenleyen TGB’liler, Ankara’da ise Anıtkabir’e yürüdüler.



TGB Genel Sekreteri Okan Özkan, Anıtkabir Tandoğan girişinde yaptığı basın açıklamasında “23 Nisan 1920, Cumhuriyet Devrimimizin tarihidir. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde saltanat yıkılmış ve egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletine armağan edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!” dedi.



Özkan, “Türkiye, emperyalizme karşı zaferler kazandıkça Atatürk’ü keşfetmekte, Atatürk’ü keşfettikçe de birleşmektedir. Bu sancıların ve güçlüklerin içerisinden ancak Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimci ilkeleri ve programıyla çıkabiliriz. Bizlerin geleceğini güvence altına alacak, Türk Milletini refaha, huzura kavuşturacak ve birliğimizi sağlayacak program budur. Mustafa Kemal Atatürk bugün ülkemizin en büyük ortak değeridir. O’nun açtığı yolda ve gösterdiği hedefte birleşmek Türk gençliğinin en büyük görevidir.” ifadelerini kullandı.



19 MAYIS’TA TGB İLE İSTANBUL’A

TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, “Büyük dirilişimizin 100. yılında Türk Gençliğinin yine aynı azim ve kararda olduğunu bütün cihana göstermek görevimizdir.Türk gençliği olarak milletimizin en geniş kesimleriyle bu birliği oluşturmak ve büyütmek için görev başındayız.

Türkiye Gençlik Birliği olarak, tarihimizden, kahramanlarımızdan ve milletimizden aldığımız güç ve kuvvetle 19 Mayıs’ın 100.yılında İstanbul’da büyük bir gençlik yürüyüşü ve gençlik şöleni düzenleyeceğiz.” diyerek tüm Türkiye’yi, birliği büyütmek ve güçlendirmek için 19 Mayıs’ın 100. Yılında, TGB’yle İstanbul’da yürümeye davet etti.

