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THK balonları yeniden Kapadokya semalarında

Hukuki anlaşmazlık nedeniyle bir süredir hizmet veremeyen THK'ye ait sıcak hava balonları, kurumun açılan davayı kazanmasıyla yeniden Kapadokya semalarında yerini aldı.

THK balonları yeniden Kapadokya semalarında

Hukuki anlaşmazlık nedeniyle bir süredir hizmet veremeyen Türk Hava Kurumuna (THK) ait sıcak hava balonları, kurumun açılan davayı kazanmasıyla yeniden Kapadokya semalarında uçmaya başladı.
AA muhabirinin, THK'den aldığı bilgiye göre, Türkiye semaları ilk kez 1983 yılında kurumun sıcak hava balonlarıyla tanıştı.
Türkiye'de sıcak hava balonculuğu, aradan geçen zamanda, gerek trafik hacmi gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük ticari operasyonunu yürütmeye başladı.
THK, geçen yıl sıcak hava balonlarını bir yıllığına özel bir şirkete kiraya verdi. Bu kapsamda 10 Şubat 2018'de THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi ile Şeref Tur Organizasyon İnşaat Petrol Sağlık Film İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti arasında "Müşteri Temin Etmek Amacıyla Sıcak Hava Balonu Sözleşmesi" imzalandı.
12 Şubat'ta sona eren sözleşme, şirketin ödemeleri aksattığı ve mali durumunun yeterli olmadığı gerekçesiyle THK tarafından uzatılmadı.
Mahkemeye taşınan süreçle birlikte açılan davayı THK kazandı. Şirketten alınan sıcak hava balonları yeniden Kapadokya semalarında uçmaya başladı.

Pamukkale'de uçuş hazırlığı
THK sıcak hava balonlarının yeniden hizmet vermeye başlamasıyla ilk misafirleri yabancılar oldu.
Kurum, halen Kapadokya'da 4 balonla faaliyetlerine devam ediyor. Kısa süre içinde Pamukkale'de sıcak hava balonu uçuşlarına başlanması planlanıyor.
Kapadokya bölgesinde, 25 balon işletmesi, 235 sıcak hava balonuyla faaliyet gösteriyor. Yıllık 500 bin civarında turiste hizmet verilen bölgede, ortalama 280 gün uçulurken, günde 90 civarında uçuş gerçekleştiriliyor.
Kapadokya'da bir günde yapılan uçuş sayısına dünyanın diğer uçuş yapılan bölgelerinde sadece festivallerde ulaşılabiliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #thk #kapadokya
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