Londra-İstanbul seferini yapan THY uçağının, Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında kuş sürüsüne çarpması nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı

Türk Hava Yollarının (THY) Londra-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağının Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında kuş sürüsüne çarpması nedeniyle bazı uçaklar pisti pas geçti.



Alınan bilgiye göre, İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelerek, Atatürk Havalimanı'na iniş yapan THY'ye ait uçak, kuş sürüsüne çarptı.



Uçak, havalimanına sorunsuz iniş yaptı. Bu sırada, uçakların inişlerinde kısa süreli gecikmeler meydana geldi.



Üç tarifeli uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı. Seferler kısa bir süre sonra normale döndü.