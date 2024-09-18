THY uçağında olay çıkarıp 'Benim 10 tane fabrikam var' diyen yolcu tutuklandı

Türk Hava Yolları uçağında olay çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan yolcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mert Sagit Mert Sagit
THY uçağında olay çıkarıp 'Benim 10 tane fabrikam var' diyen yolcu tutuklandı
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THY'nin 14 Eylül'deki İstanbul-Londra seferini yapacak uçağında kabin görevlilerine hakaretler edip koltukları yumruklayan bir kişi, polis tarafından uçaktan indirilmişti.

"MALA ZARAR VERME" VE "GÖREVLİYE DİRENME" SUÇLARINDAN YARGILANACAK

Hakkında, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Mala zarar verme' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında zanlı gözaltına alındı.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şahıs, Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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