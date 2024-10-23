THY ve Pegasus, İran uçuşlarını bir süreliğine durdurdu

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, katil İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğu yönündeki iddialar nedeniyle bu ülkeye yapacağı seferleri 1 Kasım'a kadar durdurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
THY ve Pegasus, İran uçuşlarını bir süreliğine durdurdu
Yayınlanma:

Güvenlik sebebiyle daha önce Lübnan seferlerini durduran THY ve Pegasus, aynı gerekçe ile İran seferlerini de iptal etti.

Pegasus, 1 Kasım'a kadar İran'ın başkenti Tahran ile Şiraz ve İsfahan kentlerine uçuş yapmayacak.

THY de İran'ın birçok kentine yaptığı uçuşları 1 Kasım'a kadar durdurdu.

Kahramanmaraş'ta depremKahramanmaraş'ta depremYurt
iran pegasus havayolları THY
Günün Manşetleri
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına Perinçek'ten yanıt
FETÖ'nün Türkiye ekonomisine zararı 500 milyar doları aştı
3 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-29" operasyonu
MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
Meclis, bebek ölümlerini araştıracak
Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına CHP ve DEM Parti'den destek
İsrail Lübnan’da sivil bina vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Erdoğan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülen’in ölümüne ilk yorum
Çok Okunanlar
Uzman isim asgari ücret tahminini açıkladı Uzman isim asgari ücret tahminini açıkladı
Isparta'da öğrenci yurdunda patlama! Isparta'da öğrenci yurdunda patlama!
Adana'da korkunç cinayet Adana'da korkunç cinayet
Fethullah Gülen'in cenazesiyle ilgili yeni gelişme Fethullah Gülen'in cenazesiyle ilgili yeni gelişme
Dervişoğlu, Bahçeli'ye ip attı Dervişoğlu, Bahçeli'ye ip attı