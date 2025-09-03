Ticaret Bakanlığı uyardı: Bu oyuncak toplatılıyor!

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen denetim çalışmaları kapsamında bir üründe daha usulsüzlük tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünler için piyasadan toplatma kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı uyardı: Bu oyuncak toplatılıyor!
Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı açıklamada, Hsa Oyuncak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne ait Sozzy Toys marka peluş oyuncağın kullanıcı sağlığı açısından risk taşıdığını duyurdu.

Yapılan incelemelerde ürünün, boğulma riski ve çeşitli sağlık tehditleri içerdiği belirlendi. Açıklamada, söz konusu ürünün;

Boğulma (ağız ve burunun dışından solunum yolunun tıkanması),
Boğulma (akciğerlere hava akışının mekanik şekilde engellenmesi),
Diğer sağlık riskleri
nedeniyle piyasadan toplatılmasına karar verildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı uyardı: Bu oyuncak toplatılıyor! - Resim : 1

