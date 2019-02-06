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Ticaret Bakanlığından 5 ilde eş zamanlı "hal" denetimi

Gıda fiyatlarındaki artış Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. 5 ilde eş zamanlı hal denetimi yapıldı.

Ticaret Bakanlığından 5 ilde eş zamanlı "hal" denetimi

Son zamanlarda tarımsal ürünlerin fiyatlarında görülen fahiş artışlar Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Ticaret Bakanlığınca, Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya'daki hallere eş zamanlı denetim yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, başta marketler, pazar yerleri ve toptancılar olmak üzere çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla saha denetimlerine hız verildiği belirtildi.

Bu kapsamda, ticaret müfettişleriyle il ticaret müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde sebze ve meyve ürün fiyatları mercek altına alındı.

Yapılan denetimler neticesinde normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlenen uygulamalarla ilgili idari işlemler başlatılıyor. 

Uzmanlar ise Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerin tek başına yeterli olmayacağını, tarımsal üretim miktarının artırılması adına geniş kapsamlı bir tarım reformunun şart olduğunu söylüyorlar.

Sorunların çözümü için üretici ve tüketici arasındaki aracıların sayısının azaltılması gerekiyor. Uzmanlar, bunun için de üretici birliklerinin güçlendirilmesinin önemini vurguluyor. Güçlü kooperatifler, KOBİ'ler ve üniversiteler arasında işbirliğini sağlayamadan mevcut sorunlarının çözülmesi zor görülüyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #ticaret bakanlığı #ankara #adana #istanbul #Mersin #antalya
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