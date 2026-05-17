Ticaret Bakanlığı'ndan fırsatçılara darbe! 1258 işletmeye dev ceza

Bakanlık bünyesinde görev yapan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2026 yılının ilk 4 aylık dönemini kapsayan dev fahiş fiyat bilançosunu açıkladı.

YAKLAŞAN KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, önümüzdeki haftalarda idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde piyasadaki fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla saha denetimlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı vurgulandı. Vatandaşların bayram alışverişi döneminde mağdur olmaması için marketlerden toptancılara, giyimden gıda sektörüne kadar tüm tedarik zincirinin mercek altına alındığı bildirildi.

İLK 4 AYDA 1258 İŞLETMEYE REKOR CEZA

Bakanlık, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında 2026 yılının ocak, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan ilk 4 aylık süreçte denetim ekiplerince usulsüzlük tespit edilen toplam 1258 işletmeye adli ve idari yaptırım uygulandığını belirtti. Yapılan incelemeler ve haksız fiyat artışı tespitleri neticesinde, bu işletmelere toplamda 389,5 milyon TL tutarında rekor idari para cezası kesildiği ilan edildi. Bakanlık, vatandaşın cüzdanına göz diken ve enflasyonist ortamı fırsata çevirmeye çalışan hiçbir yapıya göz açtırılmayacağının altını çizdi.