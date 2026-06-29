TikTok tartışması dehşete dönüştü! “Beğeni attı diye oğlum bu hale geldi”

Olay, 26 Haziran tarihinde Gebze ilçesinde bulunan Ali Kuşçu Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki İ.O., kız arkadaşının sosyal medya hesabındaki bir paylaşıma beğeni attığı gerekçesiyle 11. sınıf öğrencisi Erencan Alparslan'ı bıçakla kovalamaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında dengesini kaybederek yere düşen 17 yaşındaki genç, İ.O. tarafından iki kez bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Alparslan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne nakletti.

Hastanede acil ameliyata alınan lise öğrencisinin müdahale sırasında dalağı alındı. Kocaeli Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden gencin sağlık durumunda iyileşme gözlendiği bildirildi. Olayın hemen ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli İ.O., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralanan Erencan Alparslan'ın 19 Haziran'da doğum gününü kutladığı ve bıçaklandığı olayın ertesi günü okulundan karnesini alacağı da ortaya çıkan detaylar arasında yer aldı. Hastane önünde bekleyişini sürdüren anne Serpil Alparslan, hislerini "Geçtiğimiz hafta doğum gününü kutladık, bu olay sonrasında adeta oğlum yeniden doğdu" sözleriyle ifade etti.

"BIÇAĞI GÖRÜNCE KAÇMIŞ ANCAK DÜŞMÜŞ"

Hastanede oğullarından gelecek iyi haberi bekleyen aile yaşananlara tepki gösterdi. Oğlunun karne almak için iş yerinden izin aldığını belirten baba Ersin Alparslan, "Olay kız muhabbetiymiş. Benim oğlum, bir çocuğun kız arkadaşına TikTok'tan beğeni veya mesaj atmış. Olay bundan ibaret. Oğlum normalde cumartesi günü karne alacaktı. Erencan, perşembe günü ustasından karne için izin almış. Benim de haberim yok. Cuma günü sabah işe gitti diye gönderdiğim evladım o gün hiç işe gitmemiş. Benim oğlumu şahıs mı çağırıyor, yoksa karşılaşıyorlar mı bilmiyorum. Oğlum bıçağı görünce kaçmış ancak düşünce şahıs orada bıçağı oğlumun kalbinin altına bıçağı saplıyor. Erencan cuma gününden beri yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Şu an dalağı alındı" ifadelerini kullandı.

"AMCASI GİBİ ASKER OLMAK İSTİYORDU, BİR ORGANI EKSİLDİ"

Ersin Alparslan, tutukluluk süreci ve oğlunun geleceğine dair endişelerini dile getirerek açıklamalarına şöyle devam etti: "Şüpheli de 16 yaşında. Biz ilk önce tutuksuz sanıyorduk ancak yetkili mercilerden bize ulaşıldı. Şu an Ankara Sincan Kapalı Cezaevi'ndeymiş. Çocuğumun hayalleri vardı. Amcası gibi asker olmak istiyordu.mBelki koşmayacak veya bisiklet süremeyecek. Sonuçta bir organı eksildi. Ciğeri ve diyaframı da zarar gördü, dalağını kurtaramadılar."

Anne Serpil Alparslan ise oğlunun sağlık durumuyla ilgili doktorlardan aldığı bilgileri paylaşarak diğer ebeveynlere uyarılarda bulundu: "Oğlum 4 gündür yoğun bakımda. Doktorlar durumun iyiye gittiğini söylüyor, Allah'ıma çok şükür. Allah bize tekrar çocuğumuzu bağışladı. Bunun daha kötüsü de olabilirdi. Adalet istiyoruz. Oğlum sadece beğeni atmış. Oğlum arkadaşına 'Bu kıza sahip çık' demiş. Sonra da ne olduysa oğlumun dediğine göre şüpheli celallenmiş. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Ben çocuğumun nefesine kadar kontrol ediyorum. Çocuklarınızı boş bırakmayın. Zor bir zamandayız. Nereden zarar geleceğini bilemiyoruz"

"BEĞENİ ATTI DİYE OĞLUM BU HALE GELDİ"

Sürecin yakından takipçisi olacaklarını ve adaletin yerini bulmasını talep ettiğini belirten Serpil Alparslan, "Adalet istiyorum. Şüpheliye en ağır ceza verilsin. Daha kötü de sonuçlanabilirdi, oğlum ölebilirdi. Geçen hafta Erencan'ın doğum günüydü. Bu olay sonrası oğlum adeta yeniden doğdu. Allah onu bize bağışladı. 4 çocuğum var ama Erencan gözümün ilk nuru. Oğlumun şu an servise çıkmasını bekliyoruz. Beğeni attı diye oğlum bu hale geldi. Sadece arkadaşına 'kıza sahip çık' diye uyarıda bulunmuş. Cumartesi günü oğlum karne alacaktı" ifadelerini kaydetti.