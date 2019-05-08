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Tilki yavruları koruma altında

Denizli'de bitkin halde bulunan 3 tilki yavrusu, barınma ve rehabilitasyon merkezinde bakıma alındı. Yapılan kontrollerde sağlıklı oldukları belirlenen yavru tilkilere biberonla mama verildi.

Tilki yavruları koruma altında

Bitkin haldeki 3 tilki yavrusu koruma altına alındı, yavrulara biberonla sıvı ve yaş mama verildi.

Denizli'de ormanlık alanda bulunan 3 tilki yavrusu, belediyenin barınma ve rehabilitasyon merkezinde bakım görüyor.

Yürüyüş yapan vatandaşlar, eski bir yapıda gördükleri tilki yavrularının bitkin halde oldukları fark ederek durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, 3 tilki yavrusunu Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'na teslim etti.

Veterinerler tarafından yapılan muayenede sağlıklı oldukları belirlenen tilki yavrularına görevliler biberonla sıvı ve yaş mama verdi.

Veteriner Hasan Kılınç, 3 yavruyu bir süre besleyeceklerini, yavrular biraz büyüdükten sonra doğaya salacaklarını söyledi.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #denizli
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