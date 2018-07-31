banner982
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı
Trump: Ne zaman isterlerse görüşebilirim
Trump: Ne zaman isterlerse görüşebilirim
Adnan Oktar'ın 121 internet sitesi erişime kapatıldı
Adnan Oktar'ın 121 internet sitesi erişime kapatıldı

Tilkinin ısırdığı köpek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı

Kars'ın merkez Çerme köyü, tilki tarafından ısırılan köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesinin ardından 3 ay karantinaya alındı. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri köpekten bulaşan kuduz nedeniyle telef olan 4 büyükbaş havyanı gömdü. Alınan numuneler laboratuara gönderildi. Hayvanlarında kuduz görülen aile Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Tilkinin ısırdığı köpek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı

Yaklaşık 1 ay önce birkaç tilki köyün içine girerek Ercan Özkesemen'e ait köpeğe saldırdı. Olaydan 5 gün sonra köpekler de ineklere saldırdı ve yedi gün sonra ineklerde problem oldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri köye giderek yaptıkları incelemede kuduz görünümü tespit etti. Hayvanlar başka bir ahırda karantinaya alındı. Bir süre gözlem altında tutulduktan 10 gün sonra bir inek öldü. Ölen ineğin kafası Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderildi. Sonuç kuduz olarak gelince kuduz şüphesi olan hayvanlarla birlikte 4 büyükbaş itlaf edildi. Vatandaşın diğer hayvanlarla birlikte köydeki kedi ve köpeklerin tamamı aşılandı.

Sağlık müdürlüğü ekipleri hastalık çıkan aileyi aşılama programına aldı. Çedrme Köyü Muhtarı Filit Ataysınlar, 1 ay önce bu vakanın yaşandığını söyleyerek, "Tilkiler hiç görülmediği gibi köpeğe saldırmış. Tilki ısırdığı köpeğe kuduzu bulaştırmış. Köpek de ineğikleri ağzından ısırmış. Böylece kuduz yayılmış ve 4 inek telef oldu. Bunun üzerine tarım müdürlüğü ekipleri gelerek inekleri ve köpeği gömdüler" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tilki #karantina #köy #kuduz #kars #köpek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.