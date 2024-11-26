Tipi engeli: Tır ve kamyonlara geçiş izni yok

Antalya ile Konya arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Akseki ile Seydişehir arasında kalan 1821 rakımlı Alacabel mevkisinde yoğun tipi etkili oluyor. Tipi nedeniyle Akseki Bölge Trafik ekipleri, tır ve kamyon geçişine izin vermiyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tipi engeli: Tır ve kamyonlara geçiş izni yok
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Antalya ile Konya arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Akseki ile Seydişehir arasında kalan 1821 rakımlı Alacabel mevkisinde yoğun tipi etkili oluyor. Tipi nedeniyle Akseki Bölge Trafik ekipleri, tır ve kamyon geçişine izin vermiyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, Alacabel'de yolların açık tutulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tipinin etkisini sürdürdüğü bölgede denetim ve yönlendirme faaliyetleri devam ediyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri yol durumu ve güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirirken, hafif araçlar kontrollü bir şekilde geçiş yapabiliyor. Alacabel'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle tır ve kamyon şoförlerinin seyahatlerini planlamadan önce güncel yol durumu bilgilerini takip etmeleri öneriliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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