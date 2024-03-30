Tır alev altı! Alev alan tırda patlamalar yaşandı...

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa - Mardin karayolunun Çobanderesi mevkiinde yaşandı. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, tırı durdurup yangına müdahale etti.

Tırdaki malzemenin üst üste patlaması üzerine yangını söndüremeyeceğini anlayan sürücü, çareyi sürücü kabini ile dorseyi ayırmakta buldu. Sürücünün bu hamlesiyle tırın kabin kısmı yanmaktan kurtulurken içerisinde malzeme olan dorse ise küle döndü.