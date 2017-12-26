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TIR'da 2 ton uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi

Edirne merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yurt dışından gemiyle Zonguldak'a gelen TIR'da, uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton asit anhidrit maddesi ele geçirildi. TIR şoförüyle birlikte 6 kişi gözaltına alındı.

TIR'da 2 ton uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi

EDİRNE merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yurt dışından gemiyle Zonguldak'a gelen TIR'da, uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton asit anhidrit maddesi ele geçirildi. TIR şoförüyle birlikte 6 kişi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik takip altındaki bazı şüphelilerin Türkiye'ye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Zonguldak limanında önlem alan Edirne polisi, CENK-A isimli Ro-Ro gemisinden inen M.K. yönetimindeki yabancı plakalı TIR'da arama yaptı. TIR'ın dorsesinde uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton asit anhidrit maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili Zonguldak ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla M.Ç., M.Ç., İ.A., E.A. ve H.S. de gözaltına alındı.

Edirne'ye getirilen 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti' yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tır
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