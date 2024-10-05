Tır şarampole düştü, domatesler yola saçıldı
Hatay'ın Belen ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Domates yüklü tır şarampole düşerken tırın dorsesindeki domateslerin bir bölümü yola saçıldı.
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Hatay'ın Belen ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Belen-Antakya çevre yolunun Halilbey mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, İsmail A. idaresindeki 63 ABM 278 plakalı domates yüklü tır şarampole düştü. Tırın dorsesindeki domateslerin bir bölümü yola saçıldı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Dökülen domatesler, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı