Önce köprünün altından geçemeye çalıştı sonra dorsesi yerinden çıktı yan yattı ve köprüye sıkıştı.
İstanbul Unkapanı Köprüsü'nden geçerken sıkışan tır köprüde hasara neden oldu.
Tır, yol açma görevlilerince çekici yardımıyla yerinden kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.
ulusal.com.tr
İstanbul Unkapanı Köprüsü'nde sıkışan tırın dorsesi yan yattı. Kaza nedeni ile köprüde hasar meydana geldi. Bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.
Önce köprünün altından geçemeye çalıştı sonra dorsesi yerinden çıktı yan yattı ve köprüye sıkıştı.