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Tırazlı'da yaralar sarılıyor

İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol, Ege Sanayi Odası meclis toplantısına katıldı. Karabağlar İlçesi Tırazlı mahallesinde çıkan orman yangını ile ilgili güncel bilgileri paylaşan Erol, bölgede dikilecek ağaçların, yangına dayanıklı ve gelir getirici ağaçlar olacağını söyledi.

Tırazlı'da yaralar sarılıyor

İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Toplantısında Tırazlı Mahallesinde çıkan yangınla ilgili bilgi verdi.

Mehmet Erol bölgede bulunan 3 köyün karşı ateş uygulaması ile kurtarıldığını vurguladı.

Erol, söndürme işleminin ardından bölgede yapılacak çalışmaları anlattı.

Fidan ekim çalışmalarında özellikle yol kenarlarına yangına dayanıklı ağaçlar dikilecek.

Erol, yeni dikilecek ağaçların bölge halkına gelir getirici ağaçlar olacağını vurguladı.

Yanan arazinin tekrar ağaçlandırılması için çalışmalara başladıklarını belirten Erol, bölgenin geleceği için 11 ve 24 Kasım tarihlerinde ağaç dikim kampanyalarıyla rekor denemesi yapılacağını açıkladı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir
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