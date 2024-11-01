Tırdan düşen tomruklar faciaya yol açtı: Balıkesir'de zincirleme kaza

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir bölümünde, bir tırdan yola düşen tomruklar zincirleme kazaya yol açtı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tırdan düşen tomruklar faciaya yol açtı: Balıkesir'de zincirleme kaza
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Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünde seyreden Erkan Görkem G. yönetimindeki 35 VEF 61 plakalı tırdan, Savaştepe mevkiinde 3 tomruk yola düştü. Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ve 4 otomobilin tomruklara çarpması sonucu otoyolda kaos yaşandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı. Yaralılardan 8’i Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine, biri ise Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Kazaya karışan yaralılardan 4’ünün doktor olduğu ve bir kongreden döndüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi Savaştepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otoyolda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü sağlanırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trafik trafik kazası Balıkesir
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Tırdan düşen tomruklar faciaya yol açtı: Balıkesir'de zincirleme kaza Tırdan düşen tomruklar faciaya yol açtı: Balıkesir'de zincirleme kaza