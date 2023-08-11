Tırın çarpması sonucu otomobil kanala devrildi : 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada tırın çarptığı hafif ticari araç çarpmanın sonucu ile yağmur suyu kanalına düşerek devrildi. Sağlık ekiplerinin belirlemesi üzerine kazada 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 03.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri Mezit Boğazı'nda meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl'e doğru yol alan Sürücü Hüseyin Özcan (55) yönetimindeki 10 EG 691 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyir halinde olan sürücü Yasemin Sertkaya (37) yönetimindeki 16 VD 834 plakalı hafif ticaret araca arkadan çarptı. Çarpmanın sonucuyla savrulan hafif ticari araç, yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına devrildi. Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü Yasemin Sertkaya (37) ile araçta bulunan yolcular Selim Aygır (40), Mustafa A. (15) ve Sıla A. (11) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA