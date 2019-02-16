banner1002
Tiyatro oyuncusu hayatını kaybetti
Tiyatro oyuncusu hayatını kaybetti
ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı
ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı
Bakan'ın da içinde bulunduğu uçak zorunlu iniş yaptı
Bakan'ın da içinde bulunduğu uçak zorunlu iniş yaptı
Peri Bacaları için yeni karar
Peri Bacaları için yeni karar

Tiyatrosu oyuncusu Semahat Dede hayatını kaybetti

48 yaşında hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Semahat Dede, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa verildi

Tiyatrosu oyuncusu Semahat Dede hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu Semahat Dede (48), Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Mide kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dede'nin cenazesi, Çorlu Merkez Otogar Camisine getirildi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Dede'nin cenazesi, Çorlu Mezarlığında toprağa verildi. 

Cenaze törenine Dede'nin ailesi ve yakınlarıyla arkadaşları ve sevenleri katıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #semahat dedei
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.