TLB yaz kampı, Datça'da başladı

Türkiye Liseliler Birliği’nin (TLB) Muğla Datça’da düzenlediği yaz kampı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Atatürkçü liselilerin katılımıyla başladı. 9 Temmuz Salı günü başlayan kamp, 14 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek.



TLB’nin kuruluşundan beri her yıl düzenlediği yaz kampında, Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençler, hem arkada bıraktıkları mücadele dönemin stresini atıyorlar hem de yeni döneme hazırlanıyorlar.



BİRLİKTE KEŞFEDİP BİRLİKTE ÜRETİYORLAR



TLB’li gençler, ilk güne sabah sporu ile başladılar. Birlikte hazırladıkları kahvaltının ardından takım çalışmalarına geçildi. Bu çalışmalarda kimi flama çiziyor, kimi takım marşı besteliyor, kimi liseliler de sunum ve görevleriyle hitabet ve özgüvenini geliştiriyor.



Karateden gazeteciliğe, müzikten resme, halk oyunlarından tiyatroya çeşitli atölye çalışmalarının gerçekleştiği kampta gençler yeteneklerini keşfediyor.



5 gün sürecek kampta tatlı rekabetler de yaşanıyor. Voleybol, ayak tenisi, su topu, satranç, tavla ve bilek güreşi turnuvalarıyla kazanan dostluk oluyor.



BU KAMPIN AŞÇISI DA TEMİZLİKÇİSİ DE LİSELİ



TaLeBe Yaz Kampı'nın tüm işleri, liseli gençlerin kendi aralarında belirledikleri iş bölümüyle yapılıyor. Kampın düzeninden temizliğine kadar her işi beraber omuzlayan gençler yemeklerin yapılmasında da aşçılara yardımcı oluyorlar.



“BURADA BEN YOK BİZ VAR”



Aydınlık’a konuşan TLB’liler, kampa dair değerlendirmelerde bulundular. TLB Ankara İl Başkanı Oğulcan Yaldız, “TLB kamplarında okullarda öğrenmediklerimizi öğreniyoruz. Yaptığımız etkinliklerle önümüzdeki mücadele dönemine hazırlanıyoruz. Bu yıl üniversite sınavına giren yeni mezun arkadaşlarımız da burada bizimle birlikte. Onlar yeni dönemde üniversite mücadelesinde yer alacaklar. Bizler de TLB ocağında yetişen gençler olarak, ilerleyen yıllarda üniversite mücadelesine atılacak, TGB’de önder görevler alacağız. ” ifadeleriyle kampın önemini anlattı.



Kamptaki paylaşım kültürüne değinen TLB Konya İl Başkanı Mustafa Koz, “TGB ve TLB kurulduğu günden beri benin biz olduğu yerdir. Mevcut sistem, insan toplumdan uzaklaştırıyor, bireycileştiriyor. Biz burada her şeyimizi ortaklaştırıyoruz. Bu kültürü herkese yaymak ve tüm arkadaşlarımızı ortak paydada buluşturmak istiyoruz.” dedi.



TLB kamplarına ilk kez katılan TLB Gaziantep İl Başkanı Batuhan Kırıcı, kamp hakkındaki düşüncelerini, “TLB kamplarının birleştirici olduğunu biliyordum. Takım çalışmalarıyla bunu burada da gördüm. Atölye ve spor turnuvalarıyla birlikte mücadele etmenin ruhunu yaşıyoruz. Bu kampta ben sorumluluk sahibi olmayı öğrendim. TLB Yaz Kampında hiç tanımadığım insanlar bile en yakın dostum gibi davranıyor. Burada hiç yabancılık çekmedim.” şeklinde ifade etti.