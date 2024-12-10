TOFAŞ 700 kişiyi işten çıkardı

Emekçiler, ekonomik krizin bedelini yalnızca işçilerin değil, patronların da ödemesi gerektiğini belirterek mücadele çağrısında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TOFAŞ, 2024 yılının ilk 9 ayında dahi 5 milyar TL net kâr elde etmiştir. İşçi başına düşen kâr miktarı 943 bin TL’yi bulmuştur. Ancak buna rağmen, işçilerin tazminatlarını bile bir lütuf gibi sunan TOFAŞ yönetimi, geçmişte olduğu gibi faturayı yine emekçilere kesmektedir. Pandemi döneminde de benzer bir strateji izleyen TOFAŞ, çalışan sayısını 300 kişi azaltarak kârını 300 milyon TL artırmış ve o yıl Türkiye’nin en kârlı ikinci otomotiv şirketi olmuştur. Şirket, 2022 yılında net kârını %160 artırarak, işçilerin sırtından milyarlarca lira kazanmaya devam etmiştir.”

Açıklama, Türk Metal Sendikası’na yönelik çağrıyla son buldu:

“Sendikalar, bu tür günler için vardır. Türk Metal Sendikası, işçilerin haklarını savunmak için işten çıkarmalara karşı eylemler örgütlemelidir. İşçiler, birlik olup mücadele etmediği takdirde sıranın kendilerine geleceğini unutmamalıdır. Patronların ve hükümetin tasarruf planlarına karşı birleşerek, ortak bir mücadele verilmelidir.”