Konya'da Suriye uyruklu iki kardeş arasında çıkan kavga sırasında bıçakla yaralanan 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

Konya'da ağabeyiyle tartışması sırasında kendisine tokat attığını iddia ettiği 8 aylık hamile yengesini bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu zanlı, tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Hatay Sokak'taki müstakil evde kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan Suriye uyruklu Ahmed El M. (35) ile kardeşi Abdülbasid El M. (25) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdülbasid El M, 8 aylık hamile yengesi Amıra Alyassouf'u (38) bıçakla yaraladı.



112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesine kaldırılan Alyassouf ve bebeği, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Annelerinin öldüğünden habersiz olan Amıra Alyassouf'un 4 çocuğunun polisin olay yerindeki incelemelerini birbirlerine sarılarak izledikleri görüldü.



Kaçan şüpheli Abdülbasid El M, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.



Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde bir süredir evinde hırsızlık olayı yaşandığını, bunu ağabeyinin gerçekleştirdiğini düşünerek konuşmak için evine gittiğini, yaşanan tartışma sırasında kendisine tokat atan yengesini bıçakla yaraladıktan sonra kaçtığını söylediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdülbasid El M, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.