Tokat Belediye Başkanı ve ekibi trafik kazası geçirdi

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve ekibi, Alaca-Sungurlu karayolu Gökçam mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yer aldı. Kazaya bir tır, bir otomobil, bir hafif ticari araç ve Başkan Yazıcıoğlu'nun makam aracı karıştı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Özel Kalem Müdürü Murat Ünalmış ve Mevlüt Gökhan yaralanmadı. Üç isim de kendi imkanlarıyla Sungurlu Devlet Hastanesine giderek ayakta tedavi oldu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Başkan Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak kazaya ilişkin bilgi verdi. Yazıcıoğlu, "Çorum-Tokat yolunda yaşadığımız trafik kazasını hamdolsun yara almadan atlattık. Benim ve mesai arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Rabbim hepimizi her türlü kazadan, beladan, afetlerden muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.