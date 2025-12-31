Tokat Belediyesi'nden asılsız iddialara suç duyurusu

Tokat Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 31 Aralık 2025 tarihinde kurum ve Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu hedef alan paylaşımlarla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Belediye, kamuoyunu yanılttığı belirtilen ve gerçeği yansıtmayan asılsız haberler nedeniyle Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

BELGELERİMİZ KAMUOYUNUN DENETİMİNE AÇIK

Belediye yönetimi, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında kurumlarına ulaşan herhangi bir resmi başvuru bulunmadığını vurguladı. Yapılan açıklamada, bu yönde bir talep oluşması durumunda tüm bilgi ve belgelerin, dilekçe sahiplerinin ve kamuoyunun denetimine açık olduğu net bir dille ifade edildi.

Ayrıca, içinde bulunulan yıla ait mali tabloların ve denetim raporlarının yetkili merciler tarafından halihazırda denetlendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kaynağı belirsiz mecralarda belediyenin kanuna uygun alımlarına yönelik yapılan suçlamalara tepki gösterildi. Bu istinatların "ciddiyetten uzak" ve "nazara alınmayacak iddialar" olduğu belirtilirken, söz konusu asılsız paylaşımların sürdürülmesinin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesi kapsamında suç teşkil ettiği hatırlatıldı.

HUKUKİ SÜREÇ KARARLILIKLA TAKİP EDİLECEK

Tokat Belediyesi, tüm faaliyetlerin şeffaflık, hukuka uygunluk ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğü ifade edilerek, ''Kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğumuz gereği ifade etmek isteriz ki; belediyemizin tüm faaliyetleri şeffaflık, hukuka uygunluk ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir. Kurumumuzu ve Belediye Başkanımızı hedef alan bu tür yalan ve iftira içerikli yayınlara karşı hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir.'' denildi.