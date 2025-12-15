Tokat İdare Mahkemesi'nden emsal karar: Maden arama faaliyetleri askıya alındı

Tokat İdare Mahkemesi, 04 Aralık 2025 tarihli kararı ile Zeni Madencilik Limited Şirketi'ne Tokat'ta verilen maden arama ruhsatının yürütmesini oyçokluğuyla durdurdu.

Mahkeme, verdiği kararda, arama çalışmalarının niteliğine dikkat çekti. Sondaj, karot çıkarma, kırıntı alma ve numune toplama gibi faaliyetlerin kaçınılmaz olarak çevresel sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Mahkeme, bu tür çalışmaların detay arama dönemini kapsıyor olması nedeniyle, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) mevzuatı kapsamında incelenmesi gerektiğini vurguladı. ÇED sürecinin işletilmeden düzenlenen ruhsatın bu nedenle hukuka aykırı olduğuna hükmedildi.

"TELAFİSİ GÜÇ VEYA İMKANSIZ ZARARLAR ORTAYA ÇIKABİLİR"

Mahkeme kararında, maden arama faaliyetlerinin bölgede uygulanması durumunda ortaya çıkabilecek riskler açıkça belirtildi. Kararda, söz konusu çalışmaların hayata geçirilmesi halinde yörede telafisi güç veya imkansız çevresel zararların ortaya çıkabileceği ifadesine yer verildi. Hukuka aykırılığı net olan bu işlem için oyçokluğuyla yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

Tokat İdare Mahkemesi'nin bu kritik kararı, bölge halkı tarafından doğanın, tarım alanlarının ve hayati su kaynaklarının korunması açısından elde edilmiş önemli bir kazanım olarak nitelendirildi. Karar, Tokat'taki yaşam alanlarını koruma mücadelesinin haklılığını yasal zeminde kanıtladı.

Bu süreçte maden arama faaliyetlerine karşı verilen hukuki ve toplumsal mücadelede yer alan; ATOKDEF Ataşehir Tokat Dernekleri Federasyonu, Günçalı, Killik, Aydoğdu, Güzelce, Kervansaray ve Batmantaş Dernek Başkanları, dernek yönetimleri ve köylülerine teşekkürler iletildi.

Tokat Eğitim ve Kültür Konfederasyonu Genel Başkanı Murat İlter, mahkeme kararının ardından bir açıklama yaparak, doğaya ve yaşam alanlarına sahip çıkma mücadelesinin kesintiye uğramadan, kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.