Tokat iki otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Tokat'ın Turhal ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Tokat'ın Turhal ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Çamlıca köyü yakınları oldu.
Edinilen bilgiye göre, D.K. (56) idaresindeki 60 AGE 583 plakalı otomobil, S.A. (51) yönetimindeki 06 CIL 459 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı