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Tokat, Karaman ve Niğde'de okullar tatil mi? (17 Ocak 2019 Kar Tatili)

Niğde Valiliği yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların 17 Ocak Perşembe tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli olacağı belirtildi. Karaman Valiliği de yaptığı açıklamada okulların 17 Ocak günü tatil edildiğini duyurdu. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yaptığı açıklamasında Tokat'ta okulların tatil edildiğini açıkladı.

Tokat, Karaman ve Niğde'de okullar tatil mi? (17 Ocak 2019 Kar Tatili)

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime  için ara verildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve olası buzlanma nedeniyle, il genelindeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi.

Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Karaman

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışının ulaşımda yol açabileceği zorluklar nedeniyle, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından merkez ve merkeze bağlı köyler ile tüm ilçelerde eğitim öğretime ara verilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. 

TOKAT

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle  il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. 

Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde  ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyuruldu.

Etiketler; #niğde kar tatili
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