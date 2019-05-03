Gelen son dakika haberine göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesi Delice mevkisinde cenazeye gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti ve 30 kişi yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde taziyeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.



Tokat Valisi Ozan Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güvendik köyünden taziyeden dönenleri taşıyan otobüsün devrildiğini belirtti.



Üzücü bir kaza yaşandığını dile getiren Balcı, "Kazada tespitlerimize göre 7 kişi öldü, 30 da yaralımız var. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.



Tokat Valisi Ozan Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güvendik köyünden taziyeden dönenleri taşıyan otobüsün devrildiğini belirtti.



