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Tokat'ta inşaattan düşen işçi Ferdi Feragettin hayatını kaybetti

Tokat'ta bir inşaatın 10. katından düşen işçi yaşamını yitirdi. Ferdi Feragettin adlı işçi 26 yaşındaydı.

Tokat'ta inşaattan düşen işçi Ferdi Feragettin hayatını kaybetti

Tokat'ta, inşattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Yazıcıoğlu Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde yaşandı. Ferdi Feragettin, bir inşaatın 10. katında makara sistemi ile yukarıya malzeme çıkartıyordu. Tam bu sırada dengesini kaybedip düştü.

Afganistan uyruklu Feragettin, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen 26 yaşındaki genç işçi kurtarılamadı.

Olayın yaşandığı yerde polis ekipleri inceleme yaptı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #tokat #ferdi feragettin
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